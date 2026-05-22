Il mazarese Daniele Cipolla vince l’oro con la Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia

Un mazarese sul gradino più alto del podio mondiale, Daniele Cipolla con la Nazionale Pallavolo Polizie d’Italia ha conquistato la medaglia d’oro agli IPA Games 2026 di Wroclaw, in Polonia, dal 10 al 15 maggio 2026. Gli azzurri hanno dominato la competizione superando rappresentative di tutta Europa. Daniele Cipolla, 25 anni, è nato a Mazara del Vallo, Carabiniere presso Aliquota Radiomobile del NORM di Molinella (Bo). A Mazara ho giocato da piccolissimo col Mazara 95 poi con il Pedara (CT), 3 anni a Milano con il Segrate poi a Mazara con l’Essepiauto e ancora in Serie in B a Partinico. Dopo l’arruolamento nei Carabinieri ha giocato a Ferrara e Bologna. Con la Nazionale di Pallavolo, dopo la medaglia d’oro vinta, ci saranno altri impegni importanti che vedranno ancora una volta Daniele Cipolla protagonista.

L’edizione 2026 degli Ipa Games, manifestazione organizzata dall’International Police Association e riservata ai corpi di polizia di tutto il mondo, ha segnato una pagina storica per l’Italia: sia la Nazionale femminile sia quella maschile hanno dominato la competizione, superando prima i gironi eliminatori e poi le fasi finali contro rappresentative di alto livello provenienti da Germania, Slovenia, Grecia, Moldavia, Romania, Polonia, Cipro e Bulgaria. Oltre alle medaglie d’oro di squadra, le Nazionali italiane hanno raccolto anche quattro premi individuali su sei nelle rispettive categorie, confermando l’altissimo livello tecnico espresso durante tutta la manifestazione.