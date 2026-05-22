Mazara ridisegna la macchina comunale: approvato il nuovo Piano integrato 2026-2028

Il Comune di Mazara del Vallo approva il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026-2028. La Giunta municipale ha infatti dato il via libera al PIAO, documento strategico che definisce l’assetto organizzativo dell’Ente, gli obiettivi amministrativi, il fabbisogno del personale e le misure in materia di trasparenza, anticorruzione e digitalizzazione. Il piano è stato pubblicato all’albo pretorio online e recepisce anche le modifiche introdotte con la deliberazione di Giunta municipale n. 69 del 29 aprile scorso relative al piano triennale dei fabbisogni del personale. Uno strumento previsto dall’art. 6 del dl 80/2021 che, dal 2022, ha unificato in un unico documento diversi strumenti di programmazione delle pubbliche amministrazioni: performance, organizzazione del lavoro, assunzioni, parità di genere, lavoro agile e prevenzione della corruzione.

Nel corposo documento di oltre 400 pagine trovano spazio anche gli indirizzi strategici dell’amministrazione comunale per i prossimi tre anni. Tra gli obiettivi individuati ecco il rafforzamento della digitalizzazione dei servizi, la semplificazione amministrativa, il miglioramento del rapporto con i cittadini e il potenziamento della trasparenza interna. Tra le novità previste figura anche il percorso di riorganizzazione interna dell’Ente con la definizione di un nuovo organigramma e funzionigramma, accompagnato da una revisione della micro-organizzazione dei settori comunali.

Nel piano si parla esplicitamente della preparazione all’accorpamento dei Servizi Demografici previsto dal maggio 2027, con il passaggio formale di consegne e la ridefinizione delle competenze interne. Ampio spazio è poi riservato anche alla modernizzazione della macchina amministrativa. Previsto infatti l’avvio e il consolidamento dell’URP, pensato secondo standard digitali e orientato alla semplificazione dei rapporti con l’utenza. Previsto anche l’adeguamento dello Sportello Polifunzionale al Cittadino, per velocizzare la dematerializzazione delle istanze e delle segnalazioni. Sul fronte del personale, il piano conferma il rafforzamento delle attività di formazione dei dipendenti comunali, con almeno 40 ore annue di aggiornamento per ciascun lavoratore. Previste poi procedure assunzionali e bandi pubblici per le figure inserite nel piano occupazionale, comprese nuove selezioni per il servizio legale dell’Ente.

Nel documento trovano spazio poi le misure anticorruzione e trasparenza. L’amministrazione evidenzia il completamento del processo di digitalizzazione degli atti amministrativi, avviato nel 2021 e consolidato nel 2023 con la gestione completamente digitale anche delle deliberazioni del Consiglio comunale. Il nuovo piano punta inoltre a rafforzare i controlli interni, la pubblicazione dei dati e il monitoraggio delle attività amministrative, anche attraverso il coinvolgimento dei dirigenti e del Nucleo di valutazione. Tra gli obiettivi del triennio figurano inoltre il monitoraggio della qualità dei servizi comunali mediante questionari rivolti ai cittadini, il miglioramento del benessere organizzativo interno e il rispetto dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione, collegato anche alla valutazione dei dirigenti.