Marsala: vandali in azione a Sappusi, danneggiate numerose minicar

Brutta esperienza per un gruppo di studenti marsalesi. Nella mattinata di ieri, due adolescenti del quartiere Sappusi (in cui si trovano il Liceo Scientifico e il Pascasino) hanno forzato una decine di minicar, parcheggiate lungo viale Omero. In diversi casi, i due hanno anche prelevato portafogli, magliette, pantaloncini e altri oggetti personali.

Accortisi di quanto stava avvenendo, un gruppo di studenti del “Ruggieri” ha deciso di avvertire le forze dell’ordine, mostrando un comportamento encomiabile per senso civico e coraggio. Ai Carabinieri sono state mostrate anche foto e video registrati in mattinata e la scuola, nel suo insieme, si è messa a disposizione dei militari per contribuire a far luce sul “caso”.

Purtroppo non è la prima volta che nel quartiere si registrano vicende di questo genere. Nei giorni scorsi, per l’ennesima volta, il coordinatore provinciale di Libera, Salvatore Inguì, aveva denunciato gli atti vandalici avvenuti presso il Centro Sociale, dove recentemente è stato sottratto un bigliardino.