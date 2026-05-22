Handball Trapani-Conversano 28-17, parte bene l’avventura verso l’A1￼

Inizia nel migliore dei modi la Final Eight di A2, in corso di svolgimento a Chieti, in cui verranno designate le due squadre promosse nel massimo campionato di A1. Nella gara inaugurale, la Handball Trapani ha superato Conversano con il punteggio di finale di 28-17, al termine di sessanta minuti sempre condotti nell’inerzia e nel punteggio. Le otto formazioni partecipanti sono divise in due raggruppamenti. Nel girone A, oltre a Handball Trapani e Conversano, sono presenti le altoatesine di Taufers e la Leonessa Brescia. Nel girone B, invece, sono state sorteggiate Dossobuono, Marconi Bologna, Città del Redentore Nuoro e Prato.

In ogni girone, ognuna delle squadre affronta le altre tre contendenti fra oggi, domani e sabato. Le prime due classificate di ogni girone, domenica prossima 24 maggio, giocheranno contro le prime due dell’altro raggruppamento in due confronti diretti a incrocio (1^ Girone A-2^ Girone B, 1^ Girone B-2^ Girone A). Le due vincenti saranno promosse in A1.