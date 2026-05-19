Marsala: Simona Norato in concerto al Sollima per 38° Parallelo

La rassegna “38° Parallelo – tra libri e cantine” ospita anche un momento musicale mercoledì 20 maggio alle ore 21.15 al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”. La musicista siciliana Simona Norato sarà accompagnata da Giulio Scavuzzo in un concerto dal titolo “Enigmistica”. Qui i biglietti: https://www.tickettando.it/ProductDetail/simona-norato-e-giulio-scavuzzo-enigmistica

La Norato, palermitana di prima generazione, inizia a scrivere canzoni nel 2001 e fonda i F-male croix. Nel 2008 comincia la collaborazione con Antonio Dimartino. Nel 2010 vince Musicultura con Serena Ganci e crea sia Iotatola sia Miss Mousse con Antonio Di Martino e Carmelo Graceffa. L’esordio solista con il disco ‘La fine del mondo’ è del 2014. Nel 2015 affianca come polistrumentista Cesare Basile con Enrico Gabrielli, Rodrigo D’Erasmo e Manuel Agnelli e registra con lui due album (Tu prenditi l’amore che vuoi – Targa Tenco 2016 – e U fujutu su nesci chi fa?). In tour con i Caminanti di Basile, calca l’Adidas Stage del Primavera Sound di Barcellona. Nel 2018 pubblica il suo secondo disco Orde di brave figlie. Nello stesso anno entra a far parte della Mandria, l’ensemble di sette elementi creata da IOSONOUNCANE per le riprese di IRA, la nuova opera monumentale di Jacopo Incani scritta in cinque lingue, nel 2022 dal vivo nei teatri d’Italia, tornando sul palco del Primavera Sound. Nel 2023 entra nella full band di Diodato. Nel 2025 esce il terzo album da solista, Enigmistica, un lavoro che si colloca nel genere Avant-garde, con l’uso sapiente dell’elettronica sempre funzionale ai contenuti e all’espressività dei brani. Un album che per originalità e intensità si colloca al di fuori dei tracciati consueti del panorama italiano pur continuando ad essere canzone d’autore, ma di caratura internazionale.