Il ministro Urso in Sicilia vuole la privatizzazione degli aeroporti (anche di Birgi)

Tour siciliano per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che in questi giorni sta facendo il punto sulle principali vertenze industriali dell’Isola, guardando anche alle imminenti elezioni amministrative del fine settimana. Tra le tappe più significative quella alla Blutec di Termini Imerese, dove il ministro ha incontrato lavoratori e istituzioni per discutere del futuro dell’area industriale e delle prospettive di rilancio produttivo del territorio. Nel corso della visita a Catania, il Ministro del Governo Meloni ha inoltre rilanciato il tema della privatizzazione degli aeroporti siciliani, indicando come prossime tappe anche gli scali di Palermo e Trapani. Secondo il ministro, l’obiettivo è attrarre investimenti e rafforzare la competitività infrastrutturale dell’Isola, puntando su una gestione più efficiente e moderna del sistema aeroportuale siciliano. Le dichiarazioni di Urso arrivano in un momento particolarmente delicato per l’economia regionale, tra crisi industriali ancora aperte e la necessità di accelerare su sviluppo, occupazione e collegamenti strategici.