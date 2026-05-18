Donazioni all’Avis di Marsala in ricordo di Mario Galassi, a breve nuove iniziative

Si sono concluse le due giornate di donazioni dedicate al giovane marsalese Mario Galassi, a 15 anni dalla sua scomparsa. “Continuiamo a tenere vivo il ricordo di Mario Galassi nel modo che lui avrebbe voluto: salvando vite umane” afferma il Presidente dell’Avis Marsala Luciano Rosa che continua: “Voglio ringraziare personalmente i circa 100 donatori per questo concreto gesto d’amore verso chi ha bisogno di sangue, nonché gli oltre 20 candidati che hanno effettuato il test per diventare donatori. Rivolgo un sentito grazie alla Famiglia Galassi-Dado, la cui preziosa collaborazione contribuisce a fare crescere l’Avis e a sensibilizzare la nostra comunità. Un plauso, infine, a chi lavora dietro le quinte. Volontari, personale sanitario e amministrativo, senza il loro impegno e la loro professionalità giornate così belle e piene di emozione non sarebbero possibili. L’Avis Marsala è in buone mani”.

Intanto, l’Associazione si prepara a vivere altre giornate eccezionali, già programmate. Si comincia sabato prossimo, 23 Maggio, con la raccolta in memoria del giudice Giovanni Falcone. Con lo slogan “Il sangue si dona, non si versa”, la Regione Siciliana vuole onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita nella lotta alla mafia (il 19 luglio e il 21 settembre, le altre giornate dedicate rispettivamente ai magistrati Paolo Borsellino e Rosario Livatino). Altra importante ricorrenza è la Giornata mondiale del donatore di sangue, il prossimo 14 Giugno. Sarà l’occasione per far conoscere la nuova sede di Largo Padre Elia dove – dallo scorso marzo – l’Avis Marsala continua ad offrire il suo servizio sociosanitario alla collettività marsalese.