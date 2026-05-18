I Capuleti e i Montecchi hanno il loro cast: a Trapani il Concorso Di Stefano lancia giovani voci

Martina Bianculli, soprano italiano, si è aggiudicata il primo posto nella XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano, organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese. Bianculli interpreterà il ruolo di Giulietta ne “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, opera che andrà in scena il 21 e il 23 luglio al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani, nell’ambito della 78a Stagione – Verbi d’Amore con la regia, le scene e i costumi di Massimo Pizzi Gasparon e la direzione di Pietro Borgonovo. Al secondo posto si è classificato Luciano Giambra, tenore italiano, scritturato nel ruolo di Tebaldo. Terzo posto a Wang Xiangbo, proveniente dalla Cina, che vestirà i panni di Capellio. Hinano Yorimitsu, dal Giappone, ha conquistato il quarto posto e il ruolo di Romeo; al quinto Dan Yinxuan, dalla Cina, anch’egli scritturato come Tebaldo. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico di Trapani e ha fatto registrare il sold out di pubblico. Il Concorso Di Stefano è organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e della Città di Trapani, in collaborazione con il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, il Kiwanis Club Trapani, il Sicily Music Festival & Competition e l’Associazione Amici della Musica di Alcamo.

I Capuleti e i Montecchi

Durante la serata sono stati assegnati ulteriori riconoscimenti. Il Premio del pubblico (borsa di studio di 250 euro) è andato a Martina Bianculli. Il Premio Menzione Speciale Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani (borsa di studio di 600 euro) è stato consegnato a Ikumi Nakagawa. Il Premio Rotary Club Trapani Birgi Mozia (borsa di studio di 600 euro) è andato a Wang Xiangbo. Il Premio della Stampa, assegnato dalla giuria giornalistica composta da Danilo Boaretto (Operaclick), Giuseppe Montemagno (Connessi all’Opera) e Sabina Braschi (Maria Vision), è stato attribuito a Luciano Giambra, che ha ricevuto anche il Premio DM Artist Management – un anno di rappresentanza professionale senza oneri per l’artista. Il Premio Sicily Music Festival & Competition è andato a Martina Bianculli, con borsa di studio per la partecipazione all’edizione 2027 e ingresso diretto alla finale del Concorso Lirico Sicily Music Festival & Competition . Il Premio Global Summer Institute of Music è stato consegnato a Sara Pata. Il Premio Associazione Amici della Musica di Alcamo, consistente in un concerto retribuito per i due migliori talenti siciliani – un uomo e una donna – è stato assegnato a Sara Pata e Luciano Giambra.

TRAPANI TRAMPOLINO PER NUOVE VOCI

«L’Ente Luglio Musicale Trapanese conferma la propria missione di scoperta e lancio di giovani voci liriche. Anche quest’anno il livello della competizione è stato altissimo, con cantanti provenienti da diverse nazionalità che si sono misurati su uno dei capolavori più impegnativi del belcanto», ha dichiarato Pippo De Vincenzi, consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese. «I Capuleti e i Montecchi esigono interpreti di rara sensibilità musicale e teatrale: assegnare questi ruoli attraverso il Concorso significa restituire al palcoscenico di Trapani la sua vocazione originaria di luogo di consacrazione artistica», ha aggiunto il direttore artistico Walter Roccaro. «Dalla XXI edizione escono cantanti pronti a debuttare in una nuova produzione che impegnerà l’Ente per tutto il mese di luglio e che apre, di fatto, il cuore della 78ª Stagione Verbi d’Amore».

LA VISIONE DEL REGISTA

A margine della cerimonia, Massimo Pizzi Gasparon ha illustrato i tratti salienti della nuova produzione, che si ispira a una rilettura shakespeariana del dramma. Bellini e il librettista Felice Romani lavorarono infatti sulle fonti italiane – da Matteo Bandello a Luigi Da Porto – mentre la regia di Gasparon sceglie di tornare al testo del drammaturgo inglese come orizzonte di riferimento.

LA GIURIA

La commissione giudicatrice è stata presieduta dal soprano Carmela Remigio, Premio Abbiati e interprete pluripremiata nei principali teatri del mondo. Ne hanno fatto parte Pietro Borgonovo (direttore artistico della GOG e del Concorso Viotti di Vercelli, sul podio della produzione belliniana), Massimo Pizzi Gasparon (regista e scenografo), Elsa Galasio (agenzia InArt), Stefanna Kibalova (DM Artist Management), Giacomo D’Angelo (direttore di produzione dell’Ente) e Walter Roccaro (direttore artistico dell’Ente).