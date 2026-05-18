Allo Stagnone la foto che gira sul web: minicar fanno gincana sulla ciclabile e senza controlli

redazione

Allo Stagnone la foto che gira sul web: minicar fanno gincana sulla ciclabile e senza controlli

Condividi su:

lunedì 18 Maggio 2026 - 17:39

Provengono dalla Riserva dello Stagnone alcune foto che stanno facendo il giro dei Social Network e che mostrano alcune minicar condotte da minorenni che procedono sulla pista ciclabile correndo ad alta velocità, sorpassando le vetture che, come giusto che sia, transitano sulla porzione di strada asfaltata. Il rischio è enorme, perchè le minicar potrebbero investire un ciclista, un pedone o un runner sulla pista ciclopedonale che da Villa Genna termina sin dopo le saline di Mammacaura. Ed è qui che dei passanti hanno immortalato alcune foto di minicar che scorrazzano e fanno gincana sulla pista che poi – per ovvi motivi – si trova con il cordolo giallo rotto. Di recente peraltro, l’ex Provincia aveva fatto qualche intervento sulla Riserva, ripristinando palizzate rotte dal Ciclone Harry, solarium e cordolo. Quanto durerà?

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta