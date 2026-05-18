Marsala: in pieno centro gabbiani morti e aggressivi tra rifiuti e gatti…

In pieno centro a Marsala, già da qualche tempo, c’è un fenomeno alquanto inquietante. Diversi gabbiani fanno incetta di rifiuti o di sacchi della spazzatura che si disperdono sulla via, divenendo spesso anche aggressivi con passanti e con i gatti, principalmente vicino agli scavi di via delle Ninfe. Gli uccelli si piazzano spesso sui tetti delle vetture, attaccano i gatti che tentano di cibarsi dei croccantini che qualcuno lascia e talvolta – per vari motivi – qualche gabbiano resta stecchito a terra. Gli abitanti notano sempre più situazioni del genere, frutto di sporcizia: “La città è sporca e gli animali si cibano di quello che trovano. E’ strano trovare dei gabbiani in pieno centro e anche numerosi. Spesso convivono assieme ai gatti di zona. Una situazione che è figlia di un decoro sempre più abbandonato della città”.