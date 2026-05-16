Allegri si concentra sul Genoa “Serve una partita seria, Champions in ballo”

CARNAGO (ITALPRESS) – Testa soltanto a domani e a quella partita colche può valere la qualificazione alla prossima Champions League. Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento deldopo il 3-2 casalingo nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta: “Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione da parte di tutti in questi momenti negativi, i primi siamo noi. Abbiamo ancora in ballo la Champions League, sapevo che sarebbe stato difficile, giocheremo una partita importante a Genova, dovremo fare una gara con ordine, seria, ci vuole pazienza. Abbiamo lavorato bene, domani saremo pronti, la squadra si è riposata nei tre giorni di ritiro”.

Spazio anche alla presunta litigata con Zlatan Ibrahimovic avvenuta negli scorsi giorni: “Io sono abituato ad avere un rapporto professionale con tutti i dirigenti e con la proprietà. All’interno delle riunioni, come è già capitato a me negli scorsi anni, ci sono sempre stati confronti dove si poteva essere d’accordo o meno”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Tare ha fatto un buon lavoro, sono entrato in sintonia con lui, è una persona seria, professionalmente molto preparata, le responsabilità a fine stagione sono di tutti. Il fatto più eclatante è la partita di domani. All’interno dell’azienda ci sono delle discussioni perchè magari uno vede bianco, uno nero, uno verde, l’importante è che si lavori per l’interesse del Milan. Ma discussioni, in 20 anni, ne ho avute di molte peggiori di quelle che sono successe, come capita in tutti i settori, l’importante è lavorare tutti nella stessa direzione. Le chiacchiere le porta via il vento, le biciclette i livornesi. A fine stagione, se saremo in Champions o in Europa League, faremo le valutazioni su quanto fatto finora”, ha ribadito sull’argomento.

Allegri è tornato anche sulle parole di Gerry Cardinale, il quale ha definito “un fallimento” l’eventuale mancato accesso alla prossima Champions League: “Diciamo che è normale che quando sei al Milan devi avere l’ambizione di arrivare al massimo del risultato. Nell’arco di un campionato il risultato che ottieni è quello che meriti, poi puoi analizzare a fine stagione gli errori fatti, ma in questo momento qui bisogna essere concentrati sulla partita di domani”. Sul suo futuro non si è voluto invece sbilanciare: “Le parole della proprietà mi hanno fatto piacere, ma con Cardinale avevo già parlato precedentemente e gli ho dato il mio punto di vista su quella che è stata l’annata e quello che sarà il futuro del Milan che è quello che interessa a tutti. Il Milan viene sempre prima di tutto, il club rimane sopra a tutti. Quelli che passano, perchè tutti siamo di passaggio, devono lavorare per cercare di lasciare qualcosa di importante e scritto, con professionalità e serietà, sempre nell’interesse del club”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).