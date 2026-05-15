Salario minimo, Schlein “Ci batteremo in Parlamento”

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TORINO (ITALPRESS) –o. Il salario minimo esiste in 22 paesi europei, dove ha aiutato le famiglie e i lavoratori a sostenere la botta dell’inflazione e la crisi energetica di questi anni. Non c’è una ragione al mondo per cui non si vada avanti e noi andremo avanti, insieme alle altre opposizioni, p. Così la“Sul terreno fiscale discuteremo anche con le altre forze di opposizione, come abbiamo fatto, proponendo diverse misure a partire da quelle che sostengono i giovani che vogliono restare in Italia – ha aggiunto Schlein -. Non se ne parla mai, ma siamo un Paese in cui i giovani si vedono proporre contratti precari, salari da fame e molti si sentono costretti a partire, mentre deve essere sempre una scelta fatta per arricchire il proprio percorso di vita e professionale, mai per costrizione o mancanza di opportunità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).