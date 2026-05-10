Marsala al voto, confronto con i candidati sindaci (con polemica su Grillo)

Giornata di appuntamenti elettorali a Marsala nella giornata di ieri. Si è tenuto innanzitutto il confronto a quattro tra i candidati sindaci di Marsala alle prossime amministrative. Organizzato dall’Associazione Nazionale Donne Elettrici sezione di Marsala, presieduta da Giuseppina Passalacqua, Massimo Grillo, Leonardo Curatolo, Andreana Patti e Giulia Adamo hanno risposto alle domande della giornalista Roberta Matera che ha moderato il dibattito. Diversi i temi sul tappeto, sui quali i candidati sono stati chiamati a fornire indicazioni sul loro operato se saranno eletti. Sicurezza, lavori pubblici, Agricoltura e Scuola, i temi affrontati nei diversi interventi.

Incontro Ande, non mancano le polemiche

Non sono mancate le polemiche soprattutto all’inizio quando dopo un suo primo intervento, il sindaco uscente Massimo Grillo ha comunicato che avrebbe dovuto lasciare il confronto per impegni improrogabili, probabilmente il Book Festival in concomitanza. Giulia Adamo e Andreana Patti nei successivi interventi hanno rimarcato come l’assenza del sindaco in carica avrebbe privato il dibattito delle risposte alle questioni sollevate e su cui solo il primo cittadino poteva rispondere. Dopo un altro giro di domande anche Leonardo Curatolo ha annunciato che avrebbe lasciato il dibattito per motivi familiari dicendo di raggiungere la nipotina che compiva il compleanno e lo doveva fare con un volo di linea che avrebbe preso a Palermo. Termine del dibattito con candidate tutte al femminile e con appello finale rivolto ai numerosi cittadini che hanno affollato l’ex Chiesa del Purgatorio.