Marsala: Porta Mazara accoglie i deputati M5S-PSI per la presentazione della lista. VIDEO

Dopo l’incontro dei sindaci, spazio alla presentazione a Porta Mazara, della lista M5S-PSI, con i candidati al rinnovo del Consiglio comunale, Andreana Patti arriva sul luogo in cui erano presenti i deputati regionali e nazionali Nuccio Di Paola, Cristina Ciminnisi, Luigi Sunseri, Roberta Schillaci, Daniela Morfino e Ida Carmina, i senatori Pietro Lorefice, Ketty Damante, Dolores Bevilacqua, il segretario regionale del Psi Nino Oddo, il segretario provinciale del Psi Salvatore Galluffo e il professore Luigi Sciacca, ex sindaco di Marsala. “Ci sono campagne elettorali che profumano di comunità, e diventano occasione per “celebrare”anche tutti coloro che da anni, insieme, portano avanti un progetto politico che vuole rimettere al centro i territori, le città e le contrade, i cittadini, a partire dai più fragili. Ed è quello che faremo anche a Marsala” ha affermato la Ciminnisi. Fermo e duro l’intervento di Di Paola nell’affermare il sostegno ad Andreana Patti e il nuovo rinnovamento per una città come Marsala.

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Queste le parole dell’ex consigliere comunale Aldo Rodriquez, ricandidato: “Desidero ringraziare di cuore tutti i componenti della lista, i rappresentanti del Movimento e del PSI, gli amici, i sostenitori e tutti i cittadini intervenuti alla presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Comunale di Marsala e della nostra Andreana Patti, candidata Sindaca di Marsala -. È stata una serata intensa, partecipata e ricca di entusiasmo, che ha dimostrato quanto sia forte la voglia di cambiamento, di confronto e di impegno concreto per il bene della nostra città. La vostra presenza è stata un segnale importante di vicinanza, fiducia e sostegno verso un progetto politico costruito con serietà, passione e spirito di servizio.Un grazie particolare va a tutte le persone che ogni giorno lavorano con dedizione, spesso lontano dai riflettori, mettendo tempo, energie e competenze al servizio di questa squadra. È grazie all’impegno collettivo che possiamo guardare avanti con determinazione e con la consapevolezza di poter costruire una Marsala più giusta, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini.Insieme continueremo questo percorso con entusiasmo, responsabilità e amore per il nostro territorio, portando avanti idee, valori e proposte concrete per il futuro della nostra comunità”.