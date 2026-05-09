Paceco, “In via Pecoreria rifiuti triturati e dispersi nell’ambiente”

Durante gli interventi eseguiti nei giorni scorsi con mezzi trinciatori, sarebbero stati triturati e dispersi lungo la carreggiata e nei terreni adiacenti via Pecoreria, a Paceco, numerosi rifiuti presenti sul ciglio della strada, tra cui plastica e immondizia varia. Il consigliere comunale di Paceco Salvatore Ricciardi, capogruppo del Gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco del Comune di Paceco, all’Ente Sviluppo Agricolo (ESA), alla Polizia Municipale e ai Carabinieri, in merito alle operazioni di sfalcio della vegetazione effettuate. “Quanto accaduto rappresenta un grave episodio di degrado ambientale e di mancata tutela del territorio – dichiara Ricciardi –. Prima di procedere con operazioni di sfalcio sarebbe stato necessario effettuare una preventiva bonifica dell’area e la rimozione dei rifiuti presenti”.

Nell’interrogazione il consigliere chiede di conoscere chi abbia autorizzato e coordinato l’intervento, se siano stati effettuati controlli preliminari sullo stato dei luoghi e per quale motivo non si sia proceduto prima alla raccolta dei rifiuti. Ricciardi sollecita inoltre interventi urgenti di pulizia e ripristino dell’area interessata, l’accertamento di eventuali responsabilità operative o amministrative e l’adozione di misure preventive affinché episodi simili non si ripetano in futuro. “Il territorio comunale merita rispetto, attenzione e programmazione – conclude il consigliere –. I cittadini continuano a segnalare situazioni di degrado che non possono essere affrontate con superficialità, aggravando ulteriormente il problema”. Il consigliere comunale ha chiesto che l’interrogazione venga discussa con carattere d’urgenza, considerata la rilevanza ambientale della vicenda e il forte malcontento manifestato dai cittadini.