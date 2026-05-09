Marsala, a Dammusello torna la luce ma resta l’emergenza buche…

Qualcosa si muove in contrada Dammusello, a Marsala. Dopo mesi di disagi legati alla mancanza di illuminazione pubblica, il problema del buio sarebbe stato finalmente risolto. A segnalarlo è Francesco D’Amico, un lettore e cittadino, che nei giorni scorsi aveva denunciato la situazione della zona, rimasta al buio per lungo tempo. “Avevo segnalato il problema del buio che si trascinava da mesi e subito è stato risolto in contrada Dammusello, a Marsala. Una magia?”, scrive con tono ironico il cittadino, sottolineando il rapido intervento avvenuto dopo la denuncia pubblica. Ma se da un lato arriva una soluzione per l’illuminazione, dall’altro resta aperta un’altra criticità che riguarda la sicurezza stradale. D’Amico richiama infatti l’attenzione sulle condizioni del manto stradale della contrada, definendolo “un vero disastro per moto e macchine”.

Secondo la segnalazione, lungo la carreggiata sarebbero presenti numerose buche che rappresentano un serio pericolo per automobilisti e motociclisti. “Non è un gioco per le fossette, è un rischio serio per gli incidenti difficili da evitare”, afferma, lanciando un appello affinché qualcuno intervenga rapidamente. La richiesta è ora quella di un intervento di manutenzione straordinaria per mettere in sicurezza la strada ed evitare possibili incidenti in una zona molto frequentata dai residenti.