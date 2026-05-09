Furti di energia elettrica, nel trapanese 15 arresti e 24 denunce da inizio anno

Proseguono i controlli volti al contrasto di un fenomeno che anche in Provincia di Trapani è tuttora presente a discapito dell’ente pubblico e della cittadinanza: i prelievi irregolari di energia elettrica eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale unitamente a personale specializzato delle società addette alla fornitura di energia elettrica. Nel corso dei controlli che hanno interessato l’intero territorio della nostra Provincia, da inizio anno ad oggi i Carabinieri di Trapani hanno eseguito 15 arresti e 24 denunce di soggetti che avevano manomesso gli impianti di distribuzione dell’energia, al fine di rubarla per alimentare abitazioni private o attività commerciali tramite allacci diretti alla rete pubblica. L’azione di contrasto a questa tipologia di reato posta in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, si pone l’ulteriore obbiettivo di tutelare i cittadini da possibili situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi a causa delle manomissioni della rete elettrica pubblica tramite allacci spesso eseguiti in maniere improvvisata e in assenza di alcuna misura di sicurezza.