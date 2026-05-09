Al Cine Don Bosco di Marsala prosegue il biopic su Michael Jackson

Al Cine Teatro Don Bosco prosegue la proiezione di “Michael”, il biopic su Michael Jackson. Il Re del Pop si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un’icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l’intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al “divorzio professionale” decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia. La proiezione si terrà alle ore 18.30 e alle 21.30.