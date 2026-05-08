Trapani Comix & Games 2026: tre mostre per il fumetto d’autore

Dall’8 maggio tre mostre nel centro storico di Trapani anticipano Trapani Comix & Games 2026, in calendario a Villa Margherita dal 22 al 24 maggio. Tre sedi, tre linguaggi, un percorso che attraversa la città e accompagna lettori di ogni età. Giunto alla settima edizione, il Trapani Comix & Games è il Festival Mediterraneo della cultura pop, ideato e organizzato da Nerd Attack ETS in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani. Tre giorni dedicati al fumetto, ai videogiochi, ai giochi da tavolo, al cosplay e agli incontri d’autore, parte di RIFF, la rete nazionale che riunisce i principali festival italiani del fumetto.

Manuele Fior al Museo San Rocco

Al Museo San Rocco, museo diocesano e polo culturale nel cuore della città, approda «Prima che cambi tutto: Desideri, luoghi e distanze nei fumetti di Manuele Fior», a cura di Ludwig G. Maglione. La mostra, allestita nelle sale del primo piano dall’8 maggio al 25 giugno, raccoglie circa ottanta tavole originali tratte dalle opere principali dell’autore: Cinquemila chilometri al secondo, Hypericon, Celestia, L’Intervista, I giorni della Merla. Cesenate di nascita, oggi con base a Venezia dopo aver vissuto in giro per l’Europai, Manuele Fior è considerato tra i maestri della graphic novel europea e tra i più importanti illustratori contemporanei. La sua firma compare su testate come The New Yorker, Le Monde, Vanity Fair e La Repubblica e ha illustrato copertine di romanzi di Scerbanenco, Proust, Pavese e altri ancora; con Cinquemila chilometri al secondo ha conquistato nel 2010 il Fauve d’Or al Festival di Angoulême, il riconoscimento più prestigioso del fumetto europeo. Il percorso trapanese si articola in quattro sezioni – «Ci siamo lasciati per diventare noi stessi», «Le inquietudini del cuore», «La linea retta è del tutto assente», «Non possiamo più vivere come voi» – ciascuna costruita attorno a frasi estratte dai suoi fumetti, accompagnate dai testi critici di Francesca Mannocchi, Virginia Tonfoni, Pietro Scarnera e Andrea Fiamma. Tra chine, acquerelli e gouache, Fior racconta la giovinezza come territorio in continuo movimento, una mappa emotiva fatta di distanze, desideri, slanci e prese di coscienza. Fior sarà presente al festival nelle giornate del 22, 23 e 24 maggio e per una visita guidata al San Rocco prevista per sabato 23 alle 11, accompagnato dal curatore.

Il fenomeno Monster Allergy al Chiostro di San Domenico

Il Chiostro di San Domenico ospita dall’8 al 24 maggio «Il Fenomeno Monster Allergy», mostra a cura di alino con la selezione delle tavole firmata da alino e Katja Centomo. Realizzata in collaborazione con l’editore Tunué e il festival Siena Comics for Kids, l’esposizione ripercorre vent’anni di una delle serie a fumetti per ragazzi più seguite in Italia, nata nel 2003 dalla creatività di Katja Centomo, Francesco Artibani, Alessandro Barbucci e Barbara Canepa. Le avventure di Zick ed Elena Patata, già diventate serie animata firmata Rainbow oggi disponibile su RaiPlay, oltre che film, videogioco, musical e diversi spin-off editoriali, tornano in mostra attraverso una selezione di tavole storiche, copertine, studi, sketch, edizioni estere e materiali inediti, fino alla nuova serie Monster Allergy Evolution. Al progetto hanno contribuito nel tempo autori come Licia Troisi, Arianna Rea e Federico Nardo, di cui il pubblico trapanese troverà un’ampia rassegna. Katja Centomo sarà al festival nelle giornate del 22, 23 e 24 maggio, per un incontro con il pubblico dedicato ai retroscena della serie e al suo immaginario.

Giacomo Bevilacqua a Palazzo Cavarretta con A Panda Piace

A Palazzo Cavarretta, sempre dall’8 al 24 maggio, è di scena «A Panda Piace… raccontarsi» di Giacomo Bevilacqua, mostra a cura di alino. Dedicata a uno dei personaggi più riconoscibili del fumetto italiano contemporaneo, l’esposizione raccoglie tavole e illustrazioni dell’autore, capace di raccontare il quotidiano con un linguaggio ironico, diretto e immediatamente identificabile. “Panda” è un personaggio che con innocenza sognante ha conquistato migliaia di lettori dagli scaffali delle edicole a quelli delle librerie, generando gadget di ogni tipo e spingendo il suo autore tra i più apprezzati del fumetto contemporaneo. Anche Giacomo Bevilacqua sarà ospite a Trapani Comix & Games, occasione per incontrare dal vivo l’autore dopo la visita alla mostra. È prevista una visita guidata dall’autore e dal curatore per venerdì 22 alle 12:00.