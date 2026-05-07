Trapani: un pannello per ricordare la memoria di Rita Atria e area verde ripulita da volontari￼

E’ stato inaugurato a Trapani, il pannello dedicato a Rita Atria nell’area verde della piazza omonima, tra le vie Barraco e Augello, nel quartiere di Villa Rosina Nord. L’iniziativa si è svolta ieri pomeriggio promossa dall’associazione Erythros in collaborazione con il Comitato cittadino “Piazza Pulita Villa Rosina Nord”, presenti residenti e volontari del quartiere. Il pannello commemorativo, collocato all’interno dello spazio verde della piazza, rende omaggio alla figura della giovane testimone di giustizia siciliana, simbolo di legalità e coraggio civile. L’area, un tempo in stato di abbandono e trasformata in una discarica a cielo aperto, è stata negli anni recuperata grazie all’attività volontaria dei soci dell’associazione e agli interventi di riqualificazione sostenuti da Erythros.

Durante l’iniziativa, l’associazione ha ricordato l’importanza della partecipazione civica nella cura degli spazi comuni, sottolineando come il recupero dell’area rappresenti un esempio concreto di collaborazione tra cittadini e realtà associative del territorio. È stato inoltre ribadito l’appello ai residenti affinché contribuiscano alla manutenzione ordinaria dell’area verde attraverso un sostegno volontario annuale di soli 10 euro destinato alle attività di pulizia e potatura. Nel corso dell’evento, la presidente di Erythros A.P.S., Elena Lombardo, ha evidenziato il valore simbolico dell’iniziativa, definendola il risultato di anni di lavoro condiviso e di impegno volontario per restituire uno spazio pubblico alla comunità. Lombardo ha inoltre sottolineato come la figura di Rita Atria rappresenti un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani, invitandoli a riconoscere nella legalità e nella partecipazione civica strumenti concreti di cambiamento sociale.