Trapani, sul Bus BRT il PD apre il confronto: “Servono soluzioni condivise”

Nel pomeriggio di ieri il Circolo PD “Angela Bottari” di Trapani ha ospitato un incontro pubblico dedicato al Bus Rapid Transit (BRT) trasformando il dibattito sulla grande opera della mobilità urbana in un momento di confronto politico apero, concreto e partecipato. Attorno allo stesso tavolo iscritti, simpatizzanti, cittadini, amministratori e il sindaco Giacomo Tranchida, presente anche l’onorevole Dario Safina, in una discussione serrata ma costruttiva, segnata dalla volontà comune di affrontare con realismo la fase dei lavori e di governarne gli effetti sulla città. Dal confronto è emersa una linea chiara: nessuna contrarietà al progetto BRT, riconosciuto come intervento strategico per il futuro della mobilità trapanese, ma la necessità di accompagnarlo con misure capaci di ridurre i disagi e valorizzarne le ricadute positive sul tessuto urbano ed economico.

Il Circolo PD ha assunto il ruolo di snodo tra comunità e amministrazione, raccogliendo e rilanciando proposte concrete: dall’anticipo dell’avvio del servizio autobus alle 5:30 per intercettare i flussi turistici mattutini e sostenere le attività commerciali, al monitoraggio dei flussi di traffico e alla riorganizzazione delle fermate degli autobus extraurbani presso la rotatoria che sorgerà all’altezza dei Vigili del Fuoco.

Al centro del dibattito anche una riflessione più ampia sulla rimodulazione degli orari del trasporto pubblico, sia in apertura che in chiusura del servizio, e su possibili interventi sugli abbonamenti e sulle modalità di accesso, nell’ottica di una maggiore efficienza e inclusività. L’incontro si è chiuso con un messaggio politico netto: il BRT non è solo un cantiere infrastrutturale, ma una sfida di governo della città che richiede ascolto, partecipazione e capacità di costruire soluzioni condivise.