Star Cycling Lab protagonista alla Classicissima Alcamo–Gibellina: spettacolo, attacchi e podi

“Mi sento un bambino al luna park con lo zucchero filato”. Con questa immagine di entusiasmo il presidente della Star Cycling Lab, Francesco Stella, ha commentato la prova dei suoi atleti alla Classicissima Alcamo–Gibellina, gara in linea che ha coinvolto categorie Master, Juniores e Allievi sui 60 km e gli Esordienti sui 30 km. Una domenica di ciclismo intenso che ha confermato la crescita del team e la solidità del vivaio.

L’impresa di Pietro Bendici

La prestazione più spettacolare arriva da Pietro Bendici (Allievi), autore di una lunga fuga solitaria partita dopo appena 8 km dal via. Il giovane atleta ha mantenuto l’azione per circa 40 km, resistendo al vento e al ritorno del gruppo fino alle fasi decisive della gara. Ripreso solo nel finale, Bendici non è riuscito a salire sul podio ma ha lasciato un’ottima impressione, ricevendo anche i complimenti dei tecnici presenti sul percorso.

Esordienti e Juniores

Tra gli Esordienti, sui 30 km, si distingue Francesco Bendici, sempre nelle posizioni di testa e autore di una buona volata che gli vale il 6° posto assoluto. Buone prove anche per Francesco Stabile, Giuseppe Ampola e Francesco Polizzi, che continuano il loro percorso di crescita accumulando esperienza in gruppo. Nella categoria Juniores arriva un’altra prestazione di rilievo per Tancredi Stella, che conquista il 3° posto assoluto, confermandosi stabilmente tra i protagonisti della categoria. Un risultato condizionato però da un problema meccanico negli ultimi chilometri, che gli ha impedito di lottare fino in fondo per le posizioni più alte. Bene anche Salvo Argentino, autore di una delle sue migliori prove stagionali, sempre nel gruppo dei migliori fino alle fasi finali.

Master: sacrificio e risultato

Tra i Master, prova di squadra per la Star Cycling Lab. Riccardo Samaritano svolge un importante lavoro di supporto nelle fasi iniziali di gara, mentre Ninni Stella chiude con un 9° posto assoluto e il 2° posto nella categoria M3. Stella prova anche l’azione decisiva negli ultimi 5 km, attaccando sulla salita finale, ma viene ripreso nel chilometro conclusivo. “Sono soddisfatto della condizione e della prestazione”, ha dichiarato a fine gara. Il team guarda ora ai prossimi impegni: la Coppa Ascensione a Floridia per le categorie giovanili e le gare di Mazara del Vallo per il settore Master, con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma.