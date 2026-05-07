Marsala: sabato la premiazione della Borsa di Studio “Antonio Sollima”

Si rinnova l’appuntamento con la Borsa di Studio “Antonio Sollima”, giunta alla terza edizione. Sabato 9 maggio, a partire dalle 17, presso l’aula magna del Liceo Scientifico “P. Ruggieri” di Marsala, si terrà l’atto finale dell’iniziativa, che nasce per ricordare l’astrofisico lilibetano scomparso prematuramente nel gennaio del 2023.

“Reazione” è il tema centrale dell’edizione 2026 della borsa “Sollima”, che anche quest’anno ha coinvolto diversi studenti del Liceo, che sono stati affiancati da docenti e tutor per lo sviluppo delle proprie idee di partenza, poi approfondite fino a diventare progetti di ricerca innovativi e dal taglio interdisciplinare. Un percorso dal grande valore formativo che adesso è giunto a conclusione.

In particolare hanno partecipato quest’anno all’iniziativa gli studenti Alice Agate (con il progetto “Reaction”), Lorenzo Galatà e Marco Bottone (React), Ettore Marullo (Phytoguard), Serena Sammartano (Reazione Assente), Valeria Lupo, Valerio Caputo e Claudio Sparta (Hermes), Giada D’Ascari (Spiral), Stefano Angelo Parrinello (Gestisco).

Nel corso dell’iniziativa di sabato verranno presentati i tre progetti che comporranno il podio quest’anno: Spiral, Phytoguard e Hermes.

Al termine delle presentazioni sarà resa nota la classifica completa di tutti i progetti e verrà proclamato il vincitore della borsa di studio per l’anno 2026.