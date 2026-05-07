Marsala: in pochi giorni diversi gli incidenti. Nuovo scontro auto-moto

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti che si sono verificati in Città, sia in centro che nelle periferie. Ieri un pedone è stato investito in via Mazara, all’incrocio con la via Lipari. Solo tanto spavento per l’uomo che, accasciandosi a terra, è stato soccorso dai passanti che poi hanno chiamato l’ambulanza del 118. Stamattina un nuovo scontro questa volta tra auto e moto in via Mazara. Anche in questo caso sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza. Non si conoscono altri dettagli sulle condizioni dei conducenti.