Marsala: in pochi giorni diversi gli incidenti. Nuovo scontro auto-moto

redazione

Marsala: in pochi giorni diversi gli incidenti. Nuovo scontro auto-moto

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giovedì 07 Maggio 2026 - 10:07

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli incidenti che si sono verificati in Città, sia in centro che nelle periferie. Ieri un pedone è stato investito in via Mazara, all’incrocio con la via Lipari. Solo tanto spavento per l’uomo che, accasciandosi a terra, è stato soccorso dai passanti che poi hanno chiamato l’ambulanza del 118. Stamattina un nuovo scontro questa volta tra auto e moto in via Mazara. Anche in questo caso sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza. Non si conoscono altri dettagli sulle condizioni dei conducenti.

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