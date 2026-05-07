Basket play off: la Virtus Trapani perde Gara 2 in casa del Nova per 81 a 60

Sconfitta esterna in gara 2 per l’Automondo Virtus Trapani, battuta 81-60 sul parquet della Nova Basket. La serie torna così in parità e sarà necessaria gara 3 per decidere l’accesso alle semifinali dei play-off di Serie C. Una partita complessa per la squadra di coach Valerio Napoli. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa hanno piazzato il primo break deciso tra la fine del primo e l’inizio del secondo quarto, ma la Virtus è riuscita a ridurre il divario prima dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, però, la Nova Basket ha preso definitivamente il controllo del match, allungando fino a un vantaggio che ha indirizzato la gara in modo netto e meritato. Sabato, alle 18.30, il PalaVirtus di Trapani ospiterà la sfida decisiva. La vincente affronterà l’Alfa Catania in semifinale.

Nel Primo Quarto ritmi bassi e difese protagoniste in avvio (6-6 al 5’). La Nova Basket trova poi energia con Akele, Bittar e Golino, firmando il 15-6 (7’). I padroni di casa mantengono l’inerzia e chiudono il periodo sul 21-12. Nel Secondo Quarto il buon momento dei locali prosegue con Carlo Stella, Paez e Akele per il 31-15 (15’). La Virtus reagisce con Gentile e Frisella (34-24 al 16’), poi ancora con Gentile e Miculis. Nel finale, i quattro punti consecutivi di Bittar fissano il 38-30 dell’intervallo. Nel Terzo Quarto il rientro dagli spogliatoi dei trapanesi è pessimo. La Nova Basket accelera, allunga con decisione il proprio vantaggio, mettendo così in ghiaccio la partita sul 68-40 di fine quarto grazie alle folate di Akele. Nell’ultima frazione la Virtus prova un timido recupero, ma il margine resta ampio. Coach Napoli amplia le rotazioni in vista della decisiva gara 3. Il match si chiude sull’81-60 per la formazione di casa.