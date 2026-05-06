Lavori edili a Pantelleria con falsi attestati, scattano le denunce

Sull’isola di Pantelleria, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani, unitamente ai colleghi della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità di Trapani 3 persone per i reati di falsità ideologica e materiale durante dei controlli sulla sicurezza sul lavoro. I militari del NIL infatti, nel corso di un accertamento eseguito presso una ditta impegnata a eseguire lavori edili in esecuzione a un appalto pubblico sull’isola hanno riscontrato la verosimile falsità degli attestati di corsi formazione antincendio e formazione generale e specifico rilasciati in favore dei lavoratori da parte di una società esercente attività di consulenza in materia di sicurezza e salute sui posti lavoro e avente sede legale in provincia di Catania. Ciò stante venivano deferiti alla compente Autorità Giudiziaria il legale rappresentate della società operante nel settore della sicurezza e salute sul posto di lavoro, il legale rappresentate della società in favore del quale venivano eseguiti i lavori e un ingegnere. L’accertamento ha permesso di risalire all’ente che ha rilasciato i certificati che ha portato alla denuncia della legale rappresentante.