Andreana Patti ha presentato gli assessori designati della sua Giunta

Marsala deve tornare ad essere una comunità, fatta di persone, di luoghi, di relazioni, di futuro, di cui prendersi cura. Nel corso degli anni si è indebolito il legame tra cittadini e istituzioni, si sono ampliate le distanze tra centro e contrade e troppe decisioni sono state rinviate o affrontate senza avere una visione chiara. È da qui che nasce quell’“I care”, tanto caro a don Milani, quel “mi sta a cuore” che per la candidata a sindaca di Marsala Andreana Patti racchiude il senso più profondo della sua scelta politica e della sua proposta di governo della città. E’ stata l’introduzione della candidata a sindaco Andreana Patti nel corso della presentazione degli assessori della sua giunta in caso di vittoria alle prossime amministrative. Erano presenti Daniele Nuccio, Linda Licari, Salvatore Vullo ed Enrico La Sala.

Dieci i punti del programma politico, il cui obiettivo è prendersi cura di Marsala in modo integrato sono quelli che ha illustratoi la Patti: «Con “100 progetti per 100 contrade” punteremo ad una città diffusa, valorizzando il centro e le contrade; sosterremo le fragilità sociali e la parità tra generi e generazioni; punteremo su lavoro, imprese ed economia locale, insieme a tutela e valorizzazione della cultura, dell’identità e della bellezza del territorio – ha spigato – Dedicheremo grande attenzione al turismo, alla salvaguardia dell’ambiente, del mare e degli animali, allo sviluppo del territorio attraverso infrastrutture e opere utili e alla costruzione di una comunità sicura, legale e coesa. Alla base ci saranno istituzioni trasparenti e orientate al futuro. Ci prenderemo cura della città facendo leva su sviluppo, inclusione, sostenibilità e partecipazione».

GLI ASSESSORI DESIGNATI

I quattro assessori. Secondo la candidata Patti – …sono espressione di competenza, esperienza, crescita e formazione della nuova classe dirigente, che deve investire nel futuro di questa città». E’ strata poi la volta degli assessori desiganti che ogniuno con la proppria sensibilità, sono intervenuti per spiegare la loro adesione al progetto.

Il Gen. Salvatore Vullo vanta una lunga esperienza professionale, con una laurea in giurisprudenza con lode e due master, sempre con lode, in criminologia e diritto amministrativo. Vullo è stato Capo dell’Ufficio Personale del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, Comandante di Reparto presso il 60° Battaglione alla Caserma “Col di Lana” di Trapani, con importanti incarichi all’estero in contesti multinazionali.

Il giovane Enrico La Sala classe 1992, dopo gli studi in ingegneria informatica al Politecnico di Milano ha maturato, in Spagna, a Barcellona, esperienze nella ricerca informatica e nella digitalizzazione delle principali banche mondiali. Tornato in Italia, nel 2020, ho cofondato una startup in ambito di gestione dati e ha collaborato con l’azienda familiare, attiva nella digitalizzazione delle PMI italiane. «Ho accettato il ruolo designato perché credo che le competenze debbano servire la comunità in cui si vive”

Fa parte della squadra assessoriale anche la segretaria Pd del Circolo Marsala Linda Licari, docente all’ITET “G. Garibaldi”, già consigliera comunale dal 2015 al 2020 e presidente della Commissione Politiche sociali. «Credo in un’alleanza unitaria che unisca forze progressiste e civiche per la giustizia sociale e ambientale. e cercherò di mettere la mia storia e la mia esperienza, con tenacia al servizio della comunità”

Ultimo componente della squadra degli assessori, Daniele Nuccio, consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra, e già consigliere comunale tra il 2015 e il 2020. «Oltre la stanca narrazione delle “tante potenzialità inespresse”, buona per ogni campagna elettorale, il nostro progetto politico è tutto volto a superare la mediocrità e la visione di piccolo cabotaggio che ha caratterizzato l’azione di una classe politica fallimentare che ha mortificato un territorio straordinario – ha dichiarato –, dovremo essere capaci di trasformare l’energia e la fiducia che ci accompagnano in questo percorso in confronto continuo e capacità di fare della critica costruttiva un valore”.