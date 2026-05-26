A Castellammare si presenta un cartellone di eventi al top tra musica, cinema e sport

Il cartellone degli eventi di Castellammare del Golfo è stato presentato in anticipo e prevede appuntamenti musicali, culturali, sportivi, religiosi e di intrattenimento in tutte le principali aree della città: dal piazzale Stenditoio al piazzale del porto, dalla spiaggia Playa a cala Petrolo, passando per l’arena delle rose e il centro storico. Tra gli appuntamenti principali il “Cici Film Festival” itinerante dal 19 al 26 settembre, “Castellammare Art Music Week”, in programma dal 24 al 26 luglio ed il concerto di Antonello Venditti, il “Castellammare Film & Series Festival” dal 29 al 31 luglio, “Sirenes Opera” il 4 settembre a cala Petrolo con spettacoli in acqua; gli eventi dedicati alla comicità all’arena delle Rose con Manlio Dovì, Roberto Lipari e Manfredi Di Liberto; oltre agli appuntamenti religiosi e folkloristici dedicati alla Patrona con, il concerto gratuito del 20 agosto di Michele Zarrillo, seguito dall’animazione di Pippo Palmieri e dello Zoo 105.

Il calendario prenderà il via il 2 giugno con “Amuninni fora a Jucari”, dedicato ai giochi tradizionali di una volta in centro storico a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà”, e proseguirà con numerosi appuntamenti: la “Coast Cup” dedicata al beach volley dall’1 al 4 luglio alla spiaggia Playa, il “Comedy Fest” il 5, 11 e 22 agosto all’arena delle Rose, il “Colori nel Vento Kite Festival” dal 10 al 13 settembre alla spiaggia Playa a cura di Ignazio Billera, il “Festival Opera lirica siciliana” dal 12 al 18 ottobre al teatro Apollo Anton Rocco Guadagno, il salone nautico “Seacily” dal 30 ottobre all’1 novembre al porto e la manifestazione dedicata alla valorizzazione della cassatella “Cuntu, N’Cantu e Manciu” il 13, 14 e 15 novembre nel centro storico.

Il sindaco Giuseppe Fausto sottolinea: «Abbiamo raccolto gli input degli albergatori di Castellammare e Scopello, della Pro Loco, del distretto turistico Sicilia Occidentale e di tante realtà associative che ringrazio. Grazie all’esperienza maturata in questi anni e al lavoro svolto prima da Mariella Caleca e oggi dall’assessore D’Aguanno, Castellammare del Golfo è diventata un brand turistico sempre più riconoscibile. Oggi i top player del settore chiedono di utilizzare l’area del porto, mentre in passato indicavano compensi per partecipare: questo dimostra la crescita e la credibilità raggiunta dalla città grazie alle esperienze maturate negli anni precedenti. Il calendario 2026 sarà molto ricco e intanto continuiamo a lavorare sui servizi, dalla pulizia della spiaggia Playa ai collegamenti potenziati da metà giugno a metà settembre tra il centro cittadino, la spiaggia Playa e Scopello, perché turismo significa anche accoglienza, trasporti efficienti e qualità dei servizi».

L’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo Giovanni D’Aguanno parla di un programma «costruito per coinvolgere tutta la città, dal porto alla spiaggia Playa, dal piazzale Stenditoio al centro storico, fino a cala Petrolo e all’arena delle Rose. Ci saranno grandi eventi musicali e culturali da giugno a novembre. A settembre tornerà il “Cici Film Festival”, mentre a fine luglio avremo il “Festival del Cinema e delle Serie Tv” con la direzione artistica di Antonio Enea, che segue anche “Sirenes Opera” a cala Petrolo: uno spettacolo unico nel suo genere, con performance in acqua in una delle location più suggestive della città.Abbiamo riproposto a luglio il “Castellammare Art Music Week”, un evento inserito nel catalogo dei grandi eventi del Ministero e realizzato in collaborazione con l’università La Sapienza. Un lavoro importante portato avanti dall’associazione Face. Torneranno inoltre gli appuntamenti dedicati alla comicità e quelli tradizionali e religiosi con un programma ampio e articolato pensato per valorizzare il territorio, coinvolgere residenti e visitatori e promuovere Castellammare del Golfo come meta turistica e culturale sempre più attrattiva».