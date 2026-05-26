“Oltre il buio”, il fumetto accessibile presentato al Trapani Comix & Games 2026

In occasione del Trapani Comix & Games 2026 è stato presentato il progetto editoriale “Oltre il buio – Racconti a fumetti sulla cecità e la percezione”, un’opera innovativa pensata per persone non vedenti e ipovedenti. Il fumetto utilizza un sistema integrato di scrittura Braille e QR code audio, permettendo anche a chi ha disabilità visive di vivere l’esperienza della lettura di un fumetto attraverso il tatto e l’ascolto. Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il dottor Ignazio Grillo, che ha letto una pagina del fumetto ai partecipanti, il segretario provinciale Salvatore Bonfiglio, il colonnello Antonio Luciani e il tenente Paolo Morini della Guardia di Finanza che ha contribuito alla realizzazione del progetto. A moderare l’incontro il giornalista Marco Rizzo, insieme a due degli autori del fumetto, Emanuele Virzì e Alberto Catalanotti.

“Oltre il buio” è una raccolta di racconti a fumetti che affronta il tema della cecità come punto di partenza per una riflessione più ampia sulla percezione, sulla diversità e sull’incontro con l’altro. Attraverso linguaggi visivi e narrativi differenti, autrici e autori danno vita a storie che non parlano soltanto dell’assenza della vista, ma anche della molteplicità degli sguardi possibili sul mondo. Il progetto nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità visiva, restituendo dignità, complessità e umanità a un’esperienza spesso ridotta a stereotipo. Ogni racconto affronta la cecità da prospettive differenti — intime, ironiche, poetiche o drammatiche — mostrando come la diversità possa diventare uno strumento di comprensione della realtà e di conoscenza di sé.

“Oltre il buio” si propone così come un invito ad andare oltre le apparenze, riscoprendo il valore dell’ascolto, del tatto, della memoria e dell’immaginazione. Un viaggio attraverso i sensi e la sensibilità, nel segno dell’inclusione e dell’umanità condivisa. Nel corso della tre giorni del Trapani Comix & Games 2026, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha inoltre messo a disposizione il camper UMO (Unità Mobile Oftalmica), offrendo gratuitamente screening della vista ai visitatori della manifestazione. Un’iniziativa molto apprezzata che ha permesso a chiunque di effettuare controlli oculistici in modo semplice e immediato, promuovendo la prevenzione e la cura della salute visiva.