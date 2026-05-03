Shopping online, la trappola dei falsi negozi: come difendersi prima di pagare

Con l’aumento degli acquisti sul web cresce anche il numero dei siti fraudolenti che imitano in modo sempre più convincente negozi ufficiali e rivenditori autorizzati. Pagine curate nei minimi dettagli, loghi identici a quelli originali, fotografie professionali e offerte apparentemente irresistibili: tutto è studiato per conquistare la fiducia dei consumatori e spingerli a comprare senza esitazioni. Dietro queste vetrine digitali, però, si nasconde spesso una truffa ben organizzata. L’utente, attratto da prezzi molto inferiori rispetto a quelli di mercato, viene invitato a concludere rapidamente l’acquisto attraverso carta di credito, bonifico bancario o altri sistemi di pagamento digitale. Una volta completata la transazione, il venditore scompare nel nulla oppure spedisce un prodotto di scarso valore, diverso da quello ordinato. Si tratta di un fenomeno in forte crescita, che richiede prudenza e attenzione da parte di tutti, soprattutto in un periodo in cui lo shopping online è diventato parte della quotidianità. Prima di procedere con qualsiasi acquisto è fondamentale controllare con attenzione l’indirizzo internet del sito. Spesso le piattaforme fraudolente utilizzano nomi molto simili a quelli ufficiali, modificando una sola lettera o aggiungendo parole ingannevoli.

Altro campanello d’allarme è rappresentato da sconti eccessivamente vantaggiosi. Se un articolo molto richiesto viene proposto a un prezzo incredibilmente basso, è bene fermarsi e riflettere: dietro un’occasione troppo conveniente potrebbe nascondersi un raggiro. Occorre inoltre diffidare da chi esercita pressione sull’acquirente con messaggi come “ultimi pezzi disponibili”, “offerta valida solo per pochi minuti” o “compra subito”. La fretta è spesso l’arma preferita dei truffatori. Per ridurre i rischi è consigliabile acquistare solo su piattaforme ufficiali o presso rivenditori autorizzati, evitando siti poco conosciuti o privi di recensioni attendibili.

È altrettanto importante non fornire dati personali o informazioni di pagamento quando non si ha la certezza dell’affidabilità del portale. Ogni dato inserito online può finire nelle mani sbagliate. Meglio, infine, preferire metodi di pagamento che offrano maggiori tutele al consumatore e consentano eventuali contestazioni in caso di frode. La sicurezza online passa soprattutto dalla consapevolezza. Prestare attenzione, verificare con cura l’identità dei venditori e non lasciarsi trascinare dall’entusiasmo dell’affare sono comportamenti essenziali per evitare brutte sorprese. Per approfondimenti e consigli utili è possibile consultare il sito della Polizia Postale, all’indirizzo www.commissariatodips.it. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica “I consigli della Polizia Postale: come difendersi dagli inganni del web”, realizzata in collaborazione con la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Trapani.