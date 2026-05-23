Paceco: Vigili del Fuoco e Polizia al cavalcavia di via Pecoreria dopo la segnalazione del consigliere Ricciardi

Intervento tempestivo nella giornata odierna per verificare lo stato strutturale del cavalcavia di Via Pecoreria a Paceco, il sovrappasso che attraversa la linea ferroviaria.

L’attivazione dei controlli è seguita a una segnalazione formale inviata tramite PEC questa mattina dall’amministratore Salvatore Ricciardi, a seguito di un sopralluogo ispettivo effettuato sul posto.

Nel corso della verifica visiva sono emerse criticità riconducibili al degrado strutturale delle parti in cemento armato dell’infrastruttura. In particolare, è stata rilevata l’espulsione del copriferro lungo la trave di bordo, con conseguente esposizione delle armature metalliche agli agenti atmosferici e a fenomeni di corrosione. È stato inoltre accertato il distacco di alcuni frammenti di calcestruzzo, finiti sulla massicciata adiacente ai binari ferroviari.



Subito dopo l’invio della documentazione formale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per effettuare i rilievi tecnici di competenza e avviare le procedure previste per la gestione dell’area e la valutazione dei successivi interventi di ripristino.

“Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per la prontezza e la grande disponibilità dimostrate sul campo” – dichiara Salvatore Ricciardi. “La collaborazione tra le segnalazioni del territorio e i corpi di intervento è fondamentale per garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture. Seguiremo con attenzione i successivi sviluppi tecnici per informare correttamente la cittadinanza”.

Le autorità competenti valuteranno nelle prossime ore l’eventuale adozione di provvedimenti relativi alla viabilità dell’area interessata.