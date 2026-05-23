La marsalese TrinacriaBJJ protagonista ai campionati italiani: pioggia di medaglie

La marsalese TrinacriaBJJ si conferma tra le realtà più competitive del panorama nazionale delle arti marziali, conquistando importanti risultati ai campionati italiani di jiu jitsu e MMA. A Jesolo, in occasione del campionato italiano di jiu jitsu, il team ha partecipato con 15 atleti, portando a casa ben 15 medaglie complessive. Un risultato che premia il lavoro svolto dalla squadra e dagli allenatori. Quattro gli ori conquistati da Sofia Falcone, Manuel Blunda, Riccardo Buccheri e Alessio Mazzamuto, saliti sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie. Sei invece le medaglie d’argento ottenute da Sofia Falcone, Riccardo Buccheri, Alessio Mazzamuto, Antonio Balistreri, Silena Masotta e Adem Ibrahim. A completare il medagliere anche cinque bronzi conquistati da Silena Masotta, Angelo Urso, Samuele Sammartano, Antonino Nizza e Lorenzo Mannone. Nella stessa giornata è arrivato anche un importante successo nel mondo delle MMA. A Milano, infatti, Troy Cialona ha conquistato il titolo italiano nella categoria 66 kg, ottenendo così la convocazione in Nazionale e la qualificazione ai prossimi campionati mondiali che si svolgeranno a dicembre a Pechino. Un doppio risultato che conferma la crescita della TrinacriaBJJ e il livello raggiunto dagli atleti siciliani nelle discipline da combattimento.