Il Rotary dona un defibrillatore alla Guardia Costiera lilybetana

Nei giorni scorsi si è svolta una cerimonia presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, che ha segnato un passo fondamentale per la sicurezza dell’intera portualità. Il Rotary Club di Marsala ha formalizzato la donazione di un defibrillatore, ora a disposizione della comunità portuale e installato presso il presidio della Guardia Costiera. Il Comandante Vito Miceli ha espresso profonda gratitudine al Rotary Club di Marsala, rappresentato per l’occasione dal Presidente Antonio G. De Vita e dai soci Lucia Sciacca, Riccardo Lembo e G. Sergio Giacalone. L’iniziativa rappresenta il coronamento di un obiettivo condiviso: rendere il Porto di Marsala un’area cardioprotetta. Questo gesto si affianca all’impegno costante del Rotary marsalese, che ogni anno promuove presso la Guardia Costiera corsi di formazione BLSD per l’addestramento del personale al primo soccorso. L’evento è stato arricchito dalla partecipazione attiva degli studenti delle classi 1A e 1D (plesso Asta Radice) dell’I.C. “Sturzo – Asta”. Accompagnati dal corpo docenti, i ragazzi hanno testimoniato l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori legati alla cultura del mare, alla tutela ambientale e al senso civico. Alla consegna ha preso parte anche Davide Parrinello, Amministratore della Egadi Charter., la cui presenza ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni, associazioni e l’imprenditoria locale attenta alle necessità del porto.