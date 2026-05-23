38° Parallelo celebra la poesia con un trio letterario al femminile. VIDEO

Per la terza volta a Marsala, ospite di alcuni incontri letterari e festival del territorio, Marilena Renda quest’anno ha animato il 22 maggio il terzo appuntamento della rassegna “38° parallelo – tra libri e cantine”, dedicato alla poesia. Renda, poeta e traduttrice gibellinese, ha letto alcuni testi inediti e dal suo ultimo libro, Cinema Persefone, che ha vinto la scorsa edizione del Premio Strega Poesia giovani, conversando alla Chiesa del Purgatorio – Auditorium Santa Cecilia – con altre due autrici tra le più interessanti del panorama italiano, Mariagiorgia Ulbar e Letizia Polini, che hanno a loro volta letto le loro poesie dalla loro produzione più recente, in un incontro introdotto e moderato dal critico palermitano Andrea Accardi.

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