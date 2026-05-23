Paceco, arrestato un 72enne. Nella sua casa un’arma clandestina numerose munizioni

Un uomo di Paceco, 72enne, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Trapani col supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia. L’arresto è avvenuto a seguito di attività informativa condotta sul territorio per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Alla fine delle operazioni di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo e condotte dai Comandi Stazione Carabinieri di Erice e Fulgatore sono stati rinvenuti e sequestrati: un fucile marca Breda calibro 20 con matricola abrasa; 77 cartucce calibro 12; 4 cartucce calibro 16; una cartuccia calibro 20.

Il 72enne, a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.