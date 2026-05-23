Petrosino, inaugurato il nuovo asilo nido “Vincenzo Cuoco”

Inaugurato oggi a Petrosino il nuovo Asilo Nido “Vincenzo Cuoco”, realizzato grazie ai fondi del PNRR intercettati dall’Amministrazione comunale. Il nuovo asilo è una struttura moderna, funzionale e accogliente, pronta ad ospitare 25 bambini, pensata per offrire servizi educativi di qualità alle famiglie del territorio e per rispondere concretamente alle esigenze della prima infanzia.

Per l’amministrazione petrosilena si tratta di un investimento strategico che guarda al futuro, alla crescita sociale e al sostegno delle giovani famiglie. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Giacomo Anastasi: “L’inaugurazione di un opera pubblica è sempre un momento importante per un sindaco. Quando ad essere inaugurata è un’opera dedicata ai nostri bambini, l’emozione è ancora più forte e intensa. L’apertura del nuovo Asilo Nido ‘Vincenzo Cuoco’ rappresenta un traguardo importante per Petrosino – continua il sindaco – Grazie alla capacità dell’Amministrazione di intercettare i fondi del PNRR, oggi consegniamo una struttura moderna e sicura dedicata ai più piccoli. È un segnale concreto di crescita e attenzione alle famiglie. É soprattutto un investimento nel futuro della nostra Petrosino”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessora ai lavori pubblici Antonella Pipitone: “Questa nuova opera pubblica è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Abbiamo seguito ogni fase del progetto con impegno e determinazione, riuscendo a realizzare una struttura moderna e funzionale che rappresenta un risultato importante per Petrosino. Un’opera che segna una nuova stagione di crescita e sviluppo per il nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: il RUP Geom. Cocchiara per il costante lavoro svolto, l’impresa Voti Srl che ha eseguito i lavori e l’architetto Giuseppe Junior De Vita, che ha coordinato tutte le fasi dell’opera, compresa la gestione e la rendicontazione dei fondi PNRR, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento di questo importante risultato per Petrosino.