“Nigredo”, il singolo di debutto da interprete di Danny Yxilon. ASCOLTA

Disponibile su tutte le piattaforme musicali “Nigredo”, il singolo di debutto da interprete di Danny Yxilon, mix e mastering di Patrizio D’Andrea. Danny Yxilon già noto nelle scene musicali come autore e produttore per artisti del panorama nazionale e internazionale (tra cui Viktoria Modesta, Agnes, Mhanu, Kometa, Skar e molti altri), ha intrapreso un nuovo progetto editoriale e discografico e “Nigredo” rappresenta il suo debutto da interprete.

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Un singolo pop dark dalle venature orchestrali e cinematografiche: il brano nasce con l’intento di sfidare i canoni della musica commerciale italiana, infondendovi un’estetica teatrale, oscura e solenne. Originariamente concepito per la colonna sonora del film “TRADITA” (con Manuela Arcuri e Fernando Lindez), l’artista ho scelto di ritirare il brano per elevarne l’arrangiamento in una chiave meno sintetica e più monumentale, rendendolo il manifesto del suo primo album autobiografico, in uscita il prossimo settembre. È un pezzo che non vuole essere “leggero”: è la rabbia repressa dell’autore che si trasforma in sfogo artistico, mantenendo però un tono irriverente e sarcastico, quasi come il monologo di un cattivo dei cartoni animati. Nel mondo dell’alchimia la nigredo è la fase della distruzione e della decomposizione che consente al marcio di morire per dare spazio a una rinascita. In un certo senso si può considerare un’ode al nichilismo che precede la fase di purificazione interiore.

Nigredo vuole essere una critica pungente a una certa mancanza di serietà negli uomini italiani: racconta la facilità con cui cadono, la superficialità e l’ingenuità con cui si lasciano corrompere usando come unica arma l’attrazione sessuale. “Nigredo” rappresenta il conflitto dell’autore con la società, servito con un sorriso amaro e un ritmo che non lascia scampo. Un brano per ballare sulle macerie della “mediocrità”.