San Vito Lo Capo, incendio in un appartamento: carabiniere libero dal servizio evita il peggio ￼

Momenti di paura nella serata del 29 aprile a San Vito Lo Capo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento mentre il proprietario stava sostituendo una bombola collegata alla caldaia. A intervenire con prontezza è stato il maresciallo Tindaro Cappellano, in servizio presso la Stazione di Castellammare del Golfo ma libero dal servizio al momento dei fatti. Il militare, residente a poche decine di metri dal luogo dell’incendio, dopo aver udito un forte boato si è precipitato in via Ignazio Buttitta, entrando nell’abitazione in fiamme insieme ad Andrea Ruggirello, un cittadino che ha collaborato nelle operazioni. Grazie alla rapidità del loro intervento e all’utilizzo di estintori, le fiamme sono state contenute, evitando che il rogo si propagasse ad altri ambienti dello stabile. Le persone presenti, tra cui anche una famiglia di turisti liguri che occupava l’alloggio, sono state messe in salvo. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco di Trapani, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio è stato segnalato dal SIM Carabinieri Trapani, che ha sottolineato come la prontezza, il senso del dovere e l’umanità dimostrati abbiano consentito di evitare conseguenze ben più gravi.