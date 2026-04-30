Pantelleria, esercitazione della Guardia Costiera: testate le operazioni di soccorso

Nel tardo pomeriggio del 29 aprile, nelle acque antistanti la località Mursia dell’isola di Pantelleria, si è svolta una complessa esercitazione della Guardia Costiera, che ha visto impegnati l’elicottero AW139 “NEMO 19” del Nucleo Aereo di Catania e la motovedetta SAR CP 312 dell’Ufficio Circondariale Marittimo locale. L’attività addestrativa si è concentrata sulle procedure operative di trasbordo di soccorritori e attrezzature dal velivolo all’unità navale tramite verricello, una manovra particolarmente delicata che richiede coordinazione, sangue freddo e grande precisione da parte degli operatori coinvolti. Durante l’esercitazione è stata utilizzata la tecnica “HI-LINE”, che prevede l’impiego di un cavo di collegamento tra il personale o i materiali calati dall’elicottero e l’equipaggio a bordo della nave. Questo sistema consente di guidare con maggiore controllo la discesa e di orientare con precisione l’atterraggio sul ponte, aumentando il livello di sicurezza dell’intera operazione.

Le manovre hanno richiesto un notevole sforzo da parte degli equipaggi, impegnati a mantenere la stabilità dei mezzi nonostante le difficoltà create dal forte spostamento d’aria generato dal rotore dell’elicottero. L’esercitazione ha evidenziato l’elevata professionalità del personale coinvolto e l’importanza di questi momenti di addestramento, fondamentali per garantire interventi rapidi ed efficaci in caso di emergenze reali.