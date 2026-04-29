Gioia Tauro, sgominata baby-banda del terrore, cinque misure cautelari

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) –. E’ una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato ia eseguire un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Emanuele Crescenti, dispone per tre indagati gli arresti domiciliari e per altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione, sviluppata dai militari della Stazione Carabinieri di Melicucco, scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra le ipotesi di reato contestate figurano associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

foto: ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).