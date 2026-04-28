Cina, picco di spostamenti transfrontalieri per il Primo Maggio

Le vacanze di cinque giorni, che inizieranno il primo maggio, rappresentano uno dei periodi dell’anno più intensi per gli spostamenti, favorito dalla forte domanda di turismo e visite familiari.
I principali aeroporti internazionali dovrebbero registrare aumenti significativi del traffico passeggeri. Secondo la NIA, i flussi transfrontalieri giornalieri medi dovrebbero raggiungere circa 102.000 passeggeri all’Aeroporto internazionale Pudong di Shanghai e 55.000 all’Aeroporto internazionale Baiyun di Guangzhou.
Anche i porti terrestri al confine con Hong Kong e Macao, nella Cina meridionale, dovrebbero registrare un traffico intenso. I volumi giornalieri di passeggeri dovrebbero raggiungere circa 230.000 presso il porto di Luohu, a Shenzhen. Il porto di Gongbei, a Zhuhai, e il porto del ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao dovrebbero gestire rispettivamente circa 396.000 e 129.000 passeggeri al giorno.
Le autorità hanno dichiarato che potenzieranno le misure relative al personale e alla gestione del traffico, per garantire attraversamenti di frontiera fluidi e ordinati durante il periodo di picco degli spostamenti.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-