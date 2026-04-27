Giuseppe Tarantino e Simona Pipitone vincono la Sigel Marsala Marathon

Una giornata da primi caldi estivi, ma con la sottile brezza che rendeva la corsa piacevole anche sotto il sole. Questa è stata la seconda edizione della Sigel Marsala Marathon-Città Garibaldina andata in scena nella città lilibetana. Numeri d’eccezione per la corsa siciliana, con ben 270 classificati nella sola maratona, che era chiamata ad assegnare i titoli regionali Master su un percorso completamente nuovo disegnato fra il sud e il nord della città della Sicilia Occidentale. A iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della competizione è stato Giuseppe Tarantino (Team F.Ingargiola) che in 23h44’23” ha difeso a denti stretti il vantaggio nei confronti di CVarlo Marino (GP Amatori Valderice) secondo a 26”. Terza piazza per Giuseppe Barraco (GSD 5 Torri Fiamme Cremisi) a 4’42” davanti a Antonio Adamo, compagno di colori del vincitore, a 5’19” e a Antonino Recupero (Mega Hobby Sport) a 7’21”.

Simona Pipitone

Tra le donne vince Simona Pipitone

In campo femminile si conferma Simona Pipitone (Marathon Athl.Avola) che però abbassa sensibilmente il primato della corsa portandolo a 3h05’18”. Sotto il vecchio primato anche Rosaria Plano (Sportamatori Partinico) in 3h18’26”, terza Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) in 3h21’34”. La corsa ha laureato i seguenti campioni regionali: Antonio Adamo (Team F.Ingargiola/SM35), Giuseppe Tarantino (Team F.Ingargiola/SM40), Carlo Ciaccia (Conca d’Oro Sicilia/SM45), Leandro Alex Palermo (Corri Serradifalco/SM50), Giovanni Gatto (No al Doping Ragusa/SM55), Paolo Graffeo (Pol.Marsala Doc/SM60), Giuseppe Cordaro (Corri Serradifalco/SM65), Michele D’Errico (Pol.Marsala Doc/SM70). Le vincitrici: Maria Leotta (Correndo per Aci-Acireale/SF40), Simona Pipitone (Marathon Athl.Avola/SF45), Rosaria Plano (Sportamatori Partinico/SF50), Matilde Rallo (Pol.Marsala Doc/SF55), Daniela Lo Monaco (Ortigia Marcia/SF60).

La “mezza” incorona Marco Lagona

Successo campano nella mezza maratona giunta alla sua 11esima edizione e valida per il Grand Prix Sicilia della distanza. A spuntarla è stato Marco Lagona (Caivano Runners) che in 1h13’12” ha preceduto di 16” Gianfranco Messina (Atl.Bagheria), molto più distante il terzo, il campione uscente Cristiano Mineo (Palermo Running) a 4’37”. A Desiree Cugnata (Athlon Kamarina) la gara femminile in 1h30’19”, alle sue spalle la lombarda Pamela Monzani (Runners Bergamo) a 59” e Santina Militello (Campobello Corre) a 1’15”. Qui i classificati sono stati 685. Per la Pol.Marsala Doc una domenica da ricordare che conferma come la maratona sia stata un plus davvero importante per la città, coinvolgendo tutta la cittadinanza e i tantissimi partecipanti provenienti dal Continente attraverso tante iniziative che hanno contraddistinto il weekend di festa. Un grazie speciale va all’Amministrazione Comunale, alla Sigel title sponsor della manifestazione come a tutti gli altri vicini alla società organizzatrice, pronta già a rimettersi in moto per l’edizione del 2027.

La partecipazione della Marsala Doc

Mai era stata tanto massiccia la partecipazione degli atleti della Polisportiva Marsala Doc in una competizione sportiva. E questo non poteva che accadere, per ovvie ragioni, nella principale gara organizzata in casa, la “Sigel Marsala Marathon” (con contestuale “mezza” del Grand Prix regionale Fidal), quest’anno arrivata alla seconda edizione con record di partecipanti (oltre 1100 iscritti, tra italiani e stranieri, tra 42.195 metri e 21.097,5) e che sulla distanza più lunga ha visto trionfare il mazarese Giuseppe Tarantino (Team Ingargiola) tra gli uomini e la milanese (ma di origine marsalese) Simona Pipitone tra le donne. In totale, i tesserati della Marsala Doc in gara sono stati addirittura 75 (19 nella maratona e 56 nella mezza). E parecchi sono stati podi conquistati, segno dell’indubbia crescita, non solo numerica, ma anche qualitativa, della società presieduta da Filippo Struppa.

I migliori piazzamenti azzurri

Nella maratona, valida come Campionato regionale individuale amatori masters, tra gli atleti di casa, come da previsioni il primo a tagliare il traguardo davanti Porta Nuova è stato Michele Galfano, 15° assoluto e primo nella sua categoria d’età (under 35) con il tempo di 3:00:38. Galfano, in passato, ha fatto registrare tempi molto più bassi, ma il grande caldo ha sicuramente influito su tutte le prestazioni. E poi non sempre si può essere al massimo della forma. Dopo Galfano, sempre tra i biancazzurri, sono arrivati la new entry Andrea Linzitto (3:15:49), Thierry Maximilien Morgana (3:23:05), Michele D’Errico (3:25:01) che, reduce dal titolo italiano di categoria (SM70) conquistato sette giorni prima a Rimini, ha vinto anche il campionato regionale. E poi Gianpaolo Graffeo (3:32:49), anche lui campione regionale (nella SM60), Dario Stracquadanio (3:33:39), Antonio Pizzo (3:35:17), secondo nella SM65, Antonino Cusumano, Vito D’Errico, Matilde Rallo, prima e quindi anche lei campionessa regionale nella SF55, Vincenzo D’Accurso, Giuseppe Mezzapelle, Angelo Sances, Ignazio Abrignani, Pino Valenza, Agostino Impiccichè, Lara Saladino, che nonostante l’analoga fatica di sette giorni prima è riuscita a salire anche lei sul podio (3° nella SF55), Giuseppe Genna e Antonino Parisi.

Mezzamaratona fortunata per la Marsala Doc

Un autentico fiume in piena è stata, poi, la partecipazione alla “mezza”. Su questa distanza (andata e ritorno sul lungomare sud), il più veloce tra i marsalesi è stato Salvatore Bertolino (1:21:14), seguito da Pietro Lombardo (1:23:08) e Ignazio Vinci (1:26:59). E poi ancora, sempre in ordine d’arrivo, Antonio Valenti (1:27:29), Antonino Tuzzolino (1:32:13), Fabio Sammartano (1:32:55), Enzo Lombardo (1:32:55), Aleandro Marino (1:36:29), Ignazio Monistero (1:37:56), Antonio Ferracane (1:38:28). A completare il successo marsalese sono stati, poi, anche Francesco Croce, Nino Genna, Vincenzo Parisi, Jacopo Maggio, Vincenzo Bulgarella, Silvio Giardina, Vito Tumbarello, Michele Marino, Antonio Tumbarello, Mimmo Ottoveggio, Antonino Puglia, Sergio Fina, Vincenzo Frazzitta, Maurizio Bilello, Luca Cammarata, Giuseppe Tumminelli, Roberto Liuzza, Massimo Pipitone, Giuseppe Cerame, Vincenzo Contrino, Francesco Petruzzellis, Gioacchino Sorrentino, Vincenzo Maggio, Santo Nizza, Vito Messina, Pietro Cudia, Vincenzo Panico, Gaspare Giasone, Nicolò Palmeri, Francesco Angileri, Giuseppe Pipitone, Salvatore Bevilacqua, Paolo Baiata, Fabio Caltagirone, Elvira Clemente, Vincenzo Tramati, Antonino Licari, Salvatore Panico, Anna Maria Gentile, Roberto Angileri, Claudia Tumbarello, Gianvito Bellafiore, Antonino Marino, Daniele Di Dia, Carmelo Conigliaro e Isabella Valenti. Ma i colori della Marsala Doc, in contemporanea sono stati presenti anche all’estero. Alla Mezzamaratona di Madrid hanno, infatti, partecipato Monica Terzo e il marito Giuseppe Mangione.