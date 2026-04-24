Marsala verso il voto: i partiti cercano di completare le liste, attesa per il ‘toto-assessori’

Ormai siamo in dirittura d’arrivo. Dopo tavoli e ‘ammiccamenti’ vari, ai partiti e alle liste civiche non rimane che rispettare i tempi e consegnare al Segretario Generale del Comune di Marsala, gli elenchi (e i simboli) con i candidati a sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale. I partiti e i movimenti, dopo aver adempiuta a tutta la parte burocratica (raccolta firme per la presentazione, documentazione completa dei candidati, ecc.) si potranno recare al Comune da oggi, 24 aprile, e fino al 29 alle ore 12, quando scadranno i termini. Il Comune di Marsala, nello specifico l’ufficio del segretario generale, ha fatto sapere che nella circostanza di domenica 26 gli uffici comunali saranno aperti per consentire la presentazione delle liste. Già però iniziano a circolare voci di liste incomplete e di problemi legati alla scelta da parte dei candidati sindaci, dei primi 4 assessori da presentare al momento dell’accettazione della candidatura. Anche nelle liste dei cosiddetti ‘big del voto’, ci sarebbero problemi per riempire le liste, intanto per la difficoltà a competere per il seggio, e poi perchè probabilmente – soprattutto nel centrodestra – il ritardo della scelta dei candidati sindaci ha comportato ritardi nel ‘reclutamento’ dei candidati consiglieri. Nel centrosinistra sembra che un paio di liste abbiano ancora problemi più importanti rispetto alle altre, che starebbero per ultimare o che hanno ultimato, il numero dei 24 candidati, lo stesso dei seggi a Palazzo VII Aprile. In alcuni casi però, e qui entra in ballo la legge, occorrono 500 firme di cittadini elettori a sostegno della presentazione. Infatti, chi non ha un gruppo regionale di riferimento o un deputato eletto, deve necessariamente produttore 500 firme autenticate da consegnare. Sembra che la candidata del centrosinistra-campo largo, incontri qualche difficoltà a definire la designazione dei primi 4 assessori, ma sono voci che girano nell’ambiente politico e che appartengono altresì agli altri candidati alla carica di sindaco. Attendendo la lista definitiva del candidato sindaco Leonardo Curatolo che non ha ancora fatto cenno ad eventuali assessori e non ha fatto trapelare alcuna indiscrezione circa i componenti che lo accompagneranno nella sua lista Marsala Futura, nella compagine invece del sindaco uscente Massimo Grillo, si presentano le stesse problematiche relative a quanto detto finora. Le 4 liste di Grillo competitive per quanto riguarda i cosiddetti titolari di centinaia di preferenze, anche loro stanno riscontrando problemi ad ultimare e sembra che tutti – nell’entourage del sindaco in carica – siano alla ricerca delle firme necessarie per la presentazione delle liste. Analogo scenario si presenta nel centrodestra ufficiale. Le liste che sostengono la candidata sindaco Giulia Adamo stanno cercando costantemente (almeno quelle che non hanno deputati di riferimento) le 500 firme per accedere al deposito presso il Comune. Riepiloghiamo. A sostenere Andreana Patti sono 7 liste, ovvero PD, AVS – Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle-PSI, ‘Sì muove la città’, Con-patti, ProgettiAmo Marsala e Marsala Civica. Con Giulia Adamo saranno 6 le liste, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati-Noi Marsalesi, Movimento Popolare Arcobaleno e Coraggio e Passione. Saranno 4 invece quelle di Massimo Grillo, Liberi, Udc, LiLibeo Viva e Vivere Marsala. Solo una quella di Curatolo, Marsala Futura. Se sommiamo tutte le liste che avranno accesso alla presentazione, vediamo come occorreranno migliaia e migliaia di cittadini che dovranno sottoscrivere una sola lista. Ecco l’affanno nella ricerca, oltre che per il consenso, anche per l’adempimento burocratico.