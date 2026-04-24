Massimo Fernandez: “Mi batterò per Sport, Scuola e un rinnovato Antico Mercato”. VIDEO

Massimo Fernandez, consigliere comunale uscente, si ripropone alle prossime elezioni Amministrative nella lista Liberi a sostegno del candidato sindaco Massimo Grillo.

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Consigliere, perchè ha deciso di ricandidarsi?

E’ stata una decisione ben pensata, perchè il mio ruolo lo faccio aiutando le persone, i cittadini, è loro che portano in Aula i consiglieri, senza pretendere nulla in cambio. Ho deciso di portare avanti il mio lavoro, io ho un’educazione politica che mi è stata impartita dal grande uomo politico che è stato mio padre Rino Fernandez, senza cercare poltrone politiche o altro.

Se riapproderà a Palazzo VII Aprile, di cosa vorrà nuovamente occuparsi?

Mi occuperò soprattutto di tutte le persone che hanno bisogno e che talvolta trovano difficoltà ad avere un’interlocuzione diretta con gli uffici comunali. Poi mi occuperò di sport e di scuole. Lavorerò per l’impiantistica sportiva e scolastica. Abbiamo trovato tante difficoltà, quando ci siamo insediati nel 2020 abbiamo trovato gli impianti sportivi chiusi e siamo riusciti ad aprire il Palazzetto, il Bellina, la palestra Grillo, i campi di Paolini e Strasatti. L’unica cosa che non siamo riusciti a riaprire è la piscina comunale. Mi batterei molto altresì per l’Antico Mercato che necessità di una buona riqualificazione.

Lei sostiene la rielezione di Grillo e la lista Liberi. Come si svolge la sua campagna elettorale?

La mia campagna elettorale è iniziata nel momento del mio insediamento 5 anni e mezzo fa. Mi impegno per i cittadini. L’Amministrazione Grillo ha già aperto la strada per continuare. Non iniziamo da capo. Continuiamo. Non c’è alternativa, l’alternativa è nata in seguito a varie polemiche politiche di cui non entro in merito.