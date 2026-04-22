Premiato in Polonia l’aceto balsamico del produttore petrosileno Vito Laudicina

Non è mai troppo tardi per mettersi in gioco, soprattutto quando la passione per il lavoro scorre nelle vene. Lo dimostra Vito Laudicina, imprenditore petrosileno che, a 85 anni, ha saputo reinventarsi dando vita a un prodotto d’eccellenza capace di conquistare anche i palcoscenici internazionali.

Dopo aver gestito per tanti anni un’azienda nel settore dei carrelli elevatori, Laudicina ha scelto di intraprendere una nuova avventura nel mondo agroalimentare, fondando l’azienda Condiaroma 33, dedicata alla produzione di aceto balsamico ottenuto da vino siciliano. Un progetto nato a Petrosino, ma con uno sguardo rivolto ben oltre i confini locali.

Al suo fianco, in questo percorso, c’è anche la preziosa collaborazione della sua spalla, Mario Pulizzi, figura di fiducia che contribuisce con impegno e dedizione alla crescita e alla promozione del prodotto.

La qualità del lavoro svolto non è passata inosservata. In occasione di una prestigiosa fiera internazionale in Polonia, il suo balsamico ha ottenuto un riconoscimento di assoluto rilievo: tre stelle come miglior prodotto della manifestazione. Un premio che certifica l’eccellenza del prodotto e la cura nella lavorazione di una specialità che unisce tradizione e innovazione.

Il prodotto premiato, “Condiaroma 33 – Oro 33”, è un aceto balsamico invecchiato 33 anni, simbolo di un percorso fatto di pazienza, ricerca e passione. Un’eccellenza che contribuisce a valorizzare il territorio e le sue potenzialità produttive.

La storia di Vito Laudicina rappresenta un esempio concreto di determinazione e spirito imprenditoriale. In un’epoca in cui spesso si guarda ai limiti anagrafici, il suo percorso dimostra come la voglia di fare e di credere nelle proprie idee possa superare qualsiasi barriera.

