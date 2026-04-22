Petrosino, Fp Cgil esclusa dal tavolo della contrattazione: “Comportamento antisindacale del Comune”

E’ dura la presa di posizione della Funzione pubblica Cgil di Trapani che esprime ferma opposizione alla decisione del Comune di Petrosino di escludere il sindacato dal tavolo di contrattazione per il rinnovo del Contratto decentrato integrativo 2026. O almeno è questo quello che il sindacato ha dichiarato in una comunicazione ufficiale. Con una nota l’Amministrazione comunale, oltre a rinviare la seduta della delegazione trattante al prossimo 24 aprile, ha prefigurato l’esclusione della Funzione pubblica Cgil dal tavolo, perché la sigla sindacale non è firmataria del contratto.

“Riteniamo – dice il segretario provinciale della Fp Cgil Andrea Genna – che la posizione del Comune sia giuridicamente infondata e politicamente grave e configuri una palese lesione dei principi di pluralismo e rappresentanza sindacale. Siamo di fronte a una scelta ingiustificata che calpesta le prerogative della sigla più rappresentativa a livello nazionale. Inoltre, la giurisprudenza recente e la stessa Corte Costituzionale sono state chiarissime: il diritto alla partecipazione sindacale non può essere vincolato alla sottoscrizione formale del Ccnl. La nostra scelta di non firmare la parte economica del contratto 2022-2024 è stata un atto di coerenza e tutela verso i lavoratori, ritenendo quelle risorse insufficienti. Punire questa libertà democratica con l’esclusione dai tavoli è intollerabile. Per questo – conclude – abbiamo chiesto l’immediata riammissione alla seduta del prossimo 24 aprile”.

La Funzione pubblica Cgil sottolinea, infine, come “la presenza delle Rsu non possa, in alcun modo, supplire all’assenza delle organizzazioni sindacali, essendo soggetti distinti con ruoli e autonomie differenti”. In assenza di un riscontro positivo, il sindacato ha annunciato che presenzierà, comunque, alla seduta per tutelare i diritti dei dipendenti comunali e in caso di impedimento, volto all’esclusione dalla partecipazione, si riserverà di adire le vie legali e di segnalare il comportamento antisindacale anche agli organismi di controllo europei.