Da Marsala a Gaza, consegnati alla Flotilla 150 giocattoli donati dalla “Mario Nuccio”￼￼￼

Un gesto concreto di solidarietà che unisce idealmente le sponde del Mediterraneo. È quello compiuto dall’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala, protagonista del progetto umanitario “Toys Project – For the Children of Gaza”, un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale: “from kids to kids”, dai bambini per i bambini. Nel corso di un evento svoltosi a Castellammare del Golfo lo scorso 19 aprile 2026, l’istituto ha consegnato alla Global Sumud Flotilla sei pacchi contenenti ben 150 giocattoli, frutto di una raccolta partecipata e sentita. Un piccolo grande contributo pensato per portare un sorriso ai più piccoli che vivono in condizioni difficili.

Il viaggio della solidarietà proseguirà il 24 aprile, quando i pacchi partiranno da Siracusa a bordo di una delle numerose barche a vela dirette verso Gaza. Un percorso carico di speranza che attraversa il mare per raggiungere i bambini palestinesi, destinatari finali di questo gesto di vicinanza. L’iniziativa ha coinvolto studenti, famiglie e personale scolastico, dimostrando come anche azioni semplici possano assumere un significato profondo quando sono animate da spirito di condivisione e altruismo. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita del progetto, contribuendo a trasformare un’idea in un messaggio concreto di pace e umanità.