Marsala: “Il siciliano: una lingua, la nostra identità” si presenta il libro di Elio Licari

Marsala si prepara ad accogliere un appuntamento culturale dedicato alle radici e all’identità siciliana. Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 18, nella suggestiva cornice di Palazzo VII Aprile, sarà presentato il nuovo libro di Elio Licari dal titolo “Non mi dimenticare – Il siciliano: una lingua, la nostra identità”. L’opera si configura come un prezioso scrigno di memoria collettiva: una raccolta di proverbi, giochi di una volta e modi di dire che raccontano la saggezza popolare dell’isola. Un patrimonio immateriale che l’autore ha voluto fissare sulla carta con l’obiettivo di tramandarlo alle nuove generazioni, affinché non si disperda nel tempo il valore autentico della cultura siciliana. Durante l’incontro, Elio Licari dialogherà con il preside dott. Francesco Marchese, che ha curato la presentazione del volume, offrendo spunti di riflessione sul ruolo della lingua come elemento fondante dell’identità. I saluti istituzionali saranno affidati al presidente del Consiglio comunale di Marsala, dott. Enzo Sturiano. Il libro è già disponibile presso la libreria Mondadori di Piazza della Repubblica a Marsala. Un’occasione da non perdere per riscoprire, attraverso parole e tradizioni, l’anima più autentica della Sicilia.