Il Comune di Castellammare potenzia il personale per l’addio alla carta d’identità cartacea

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Resterà in vigore esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica (CIE), valida anche per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea. Per affrontare al meglio questa importante transizione, l’amministrazione comunale ha predisposto il potenziamento dell’ufficio anagrafe che sarà a disposizione dei cittadini con un calendario esteso: tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 ed il pomeriggio il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18. L’amministrazione ha inoltre rafforzato il personale dedicato e aumentato il numero degli appuntamenti disponibili, al fine di ridurre sensibilmente i tempi di attesa.. Per evitare code e garantire un servizio più efficiente, è consigliata la prenotazione online direttamente dal sito del Comune: https://istanze.comune.castellammare.tp.it/#/prenotazione-appuntamento/rilascio-carta-di-identita-elettronica

Per il rilascio della CIE è necessario presentarsi con una fototessera recente, la tessera sanitaria, la carta d’identità cartacea scaduta o in scadenza. Il pagamento avviene direttamente allo sportello al momento della richiesta (importo pari a 22,21 euro). Dopo il 3 agosto 2026 non saranno più rilasciate carte d’identità cartacee, neanche in caso di comprovata urgenza. La CIE dovrà essere ritirata all’ufficio anagrafe entro circa 8 giorni lavorativi. «Abbiamo messo in campo un importante sforzo organizzativo, potenziando il personale, ampliando gli orari di apertura e aumentando la disponibilità degli appuntamenti per offrire un servizio più rapido ed efficiente. Oggi i tempi di attesa sono sensibilmente ridotti» -affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai servizi demografici Giovanni Todaro che invitano i cittadini a prenotare il rilascio della carta d’identità elettronica». «Chiediamo la collaborazione dei cittadini: è fondamentale prenotare per tempo e non attendere gli ultimi mesi prima della scadenza. Solo con una programmazione condivisa –concludono il sindaco Fausto e l’assessore Todaro- potremo garantire per tutti un servizio ordinato e senza disagi».

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali o consultare il sito istituzionale all’indirizzo: https://www.comune.castellammare.tp.it/novita/servizio-di-prenotazione-online-per-il-rilascio-della-carta-didentita-elettronica/