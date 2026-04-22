Marsala: morto l’imprenditore Peppe Ingrassia, funerali in Chiesa Madre

E’ venuto a mancare l’imprenditore marsalese Peppe Ingrassia, era malato da tempo. Lo fa sapere l’azienda Cering Design con un post sulla pagina Facebook: “Donatore a distanza di un anno. Buon viaggio al nostro amato Peppe solo lo scorso anno aveva ricevuto un trapianto di reni e adesso va via da donatore come suo ultimo gesto di generosità. Generosità e cuore grande che lo hanno da sempre contraddistinto nel suo tempo passato in questa terra. A darne l’annuncio la moglie Loredana e i figli Gigi e Giulio, si stringono a questo dolore tutto i nipoti che lo hanno amato e lo ricordano come uno zio straordinario.Grazie per tutto l’amore che hai donato a chiunque ti abbia incontrato caro Peppe”. I funerali di Ingrassia si terranno domani, 23 aprile, alle ore 10.30 in Chiesa Madre.